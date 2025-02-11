Як розповіли у відомстві, 9 лютого близько 02:00 години у Чернігівському районі водій легкового автомобіля Audi "підрізав" на дорозі автобус з військовими. З легковика вийшли двоє молодиків у цивільному одязі, які представились поліцейськими та показали "посвідчення".

Псевдополіцейські вимагали у старшого групи військовослужбовців передати їм двох військовозобов'язаних. У разі відмови та спроб чинити опір вони погрожували відкрити вогонь на ураження, причому один з них тримав руку на кобурі зі зброєю. Вивівши двох чоловіків з автобуса, нападники посадили їх у свою автівку та поїхали у невідомому напрямку.

Фото: у Чернігівській області псевдополіцейські викрали мобілізованих із військового автобуса (npu.gov.ua)

За даними слідства, фігуранти діяли за попередньою змовою з іншими особами. Вони планували інсценувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби. За це зловмисники отримали винагороду - по 5 000 доларів за кожного з двох військовозобов’язаних.

В ході проведення спецоперації причетних до злочину буде знайдено у Київській області. Їх було затримано. Псевдополіцейськими виявились мешканець Києва та області, 1990 та 2003 років народження. Також було затримано одного із військовозобов’язаних. Заходи щодо встановлення місцеперебування іншого тривають.

Під час обшуків слідчі виявили та вилучили пристрій для відстрілу патронів з гумовими кулями ФОРТ-12Р, карабін, імітаційно-тренувальну гранату "Піро-5М", посвідчення начальника з фізичної безпеки приватної установи, посвідчення кореспондента та посвідчення водія-волонтера однієї із громадських організацій.

Чоловікам загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Також, відкрито кримінальні провадження за фактами дезертирства двох військовослужбовців.