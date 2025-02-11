Как рассказали в ведомстве, 9 февраля около 02:00 часов в Черниговском районе водитель легкового автомобиля Audi "подрезал" на дороге автобус с военными. Из легковушки вышли двое молодых людей в гражданской одежде, которые представились полицейскими и показали "удостоверение".

Псевдополицейские требовали у старшего группы военнослужащих передать им двух военнообязанных. В случае отказа и попыток сопротивляться они угрожали открыть огонь на поражение, причем один из них держал руку на кобуре с оружием. Выведя двух мужчин из автобуса, нападавшие посадили их в свою машину и уехали в неизвестном направлении.

Фото: в Черниговской области псевдополицейские похитили мобилизованных из военного автобуса (npu.gov.ua)

По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору с другими лицами. Они планировали инсценировать задержание полицией двух мобилизованных мужчин и обеспечить их неприбытие к месту службы. За это злоумышленники получили вознаграждение - по 5 000 долларов за каждого из двух военнообязанных.

В ходе проведения спецоперации причастные к преступлению были найдены в Киевской области. Они были задержаны. Псевдополицейскими оказались житель Киева и области, 1990 и 2003 годов рождения. Также был задержан один из военнообязанных. Мероприятия по установлению местонахождения другого продолжаются.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", удостоверение начальника по физической безопасности частного учреждения, удостоверение корреспондента и удостоверение водителя-волонтера одной из общественных организаций.

Мужчинам грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Также, открыты уголовные производства по фактам дезертирства двух военнослужащих.