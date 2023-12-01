На трасі Київ-Чернігів перекинувся мікроавтобус: є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Чернігівської області.

"З травмами різного ступеню тяжкості вони були госпіталізовані. Всі обставини автопригоди наразі з’ясовує поліція.", - поінформували у пресслужбі поліції.

"Сьогодні, близько 7-ї ранку, до поліції надійшло повідомлення про автопригоду в селі Ягідне: на автодорозі перекинувся мікроавтобус. Внаслідок ДТП травмувалися люди. Нині на місці події працюють поліцейські", - йдеться в повідомленні

Нещодавні ДТП через негоду

Нагадаємо, у жовтні через ДТП у Миколаївській області за участі мікроавтобуса та вантажівки загинуло дві людини, ще дві зазнали травм.

Напередодні в Одеській області ураганний вітер і заметіль призвели до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Протягом кількох годин уранці в регіоні сталося майже 50 ДТП. Усі подробиці можна прочитати в матеріалі РБК-Україна за цим посиланням.

У середу вранці на Одещині розблокували всі дороги, на яких вводили обмеження для руху через негоду.

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