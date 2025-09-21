У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним ударом ворога під час надання допомоги постраждалим після падіння безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в мережі Telegram.
За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інцидент стався ввечері 19 вересня. Близько 22:00 інспектори патрульної поліції, які перебували на дорожній станції, почули звуки вибухів неподалік.
Прибувши на місце, вони виявили автомобіль швидкої допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим цивільним. У цей момент патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл. Унаслідок атаки було пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої.
"Ми одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно госпіталізували медики, яким патрульні забезпечили супровід до лікарні", - зазначив Білошицький.
Раніше в Чернігівській області російський дрон-камікадзе атакував цивільний автомобіль. Удар припав поруч із дорогою, де перебували водій і дві пасажирки. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. На допомогу постраждалим прибули поліцейські та лікарі, які потрапили під повторний обстріл ворога.
Нагадуємо, що в ніч на 19 вересня російські сили знову намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. За даними міських служб, одна з атак призвела до пошкоджень інфраструктури громадського транспорту - було виведено з ладу частину тролейбусної контактної мережі.
Зазначимо, що в ніч на 19 вересня російські окупанти атакували Павлоград ударними дронами. Унаслідок нальоту в кількох районах міста спалахнули пожежі. На місце одразу прибули пожежники та екстрені служби, щоб локалізувати осередки загоряння і запобігти поширенню вогню.