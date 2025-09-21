UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл

Ілюстративне фото: у Чернігівській області патрульні та медики потрапили під повторний обстріл (Facebook.com emd.ck.ua)
Автор: Никончук Анастасія

У Чернігівській області патрульні та медики опинилися під повторним ударом ворога під час надання допомоги постраждалим після падіння безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького в мережі Telegram.

За інформацією першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, інцидент стався ввечері 19 вересня. Близько 22:00 інспектори патрульної поліції, які перебували на дорожній станції, почули звуки вибухів неподалік.

Прибувши на місце, вони виявили автомобіль швидкої допомоги та медиків, які надавали допомогу постраждалим цивільним. У цей момент патрульні потрапили під повторний ворожий обстріл. Унаслідок атаки було пошкоджено службові автомобілі поліції та швидкої.

"Ми одразу перекрили рух автодорогою, а постраждалих оперативно госпіталізували медики, яким патрульні забезпечили супровід до лікарні", - зазначив Білошицький.

Передісторія подій

Раніше в Чернігівській області російський дрон-камікадзе атакував цивільний автомобіль. Удар припав поруч із дорогою, де перебували водій і дві пасажирки. Усі вони отримали травми різного ступеня тяжкості. На допомогу постраждалим прибули поліцейські та лікарі, які потрапили під повторний обстріл ворога.

 

Нагадуємо, що в ніч на 19 вересня російські сили знову намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. За даними міських служб, одна з атак призвела до пошкоджень інфраструктури громадського транспорту - було виведено з ладу частину тролейбусної контактної мережі.

Зазначимо, що в ніч на 19 вересня російські окупанти атакували Павлоград ударними дронами. Унаслідок нальоту в кількох районах міста спалахнули пожежі. На місце одразу прибули пожежники та екстрені служби, щоб локалізувати осередки загоряння і запобігти поширенню вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігівська областьВійна в Україні