В Черниговской области патрульные и медики попали под повторный обстрел

По информации первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, инцидент произошел вечером 19 сентября. Около 22:00 инспекторы патрульной полиции, находившиеся на дорожной станции, услышали звуки взрывов неподалеку.

Прибыв на место, они обнаружили автомобиль скорой помощи и медиков, которые оказывали помощь пострадавшим гражданским. В этот момент патрульные попали под повторный вражеский обстрел. В результате атаки были повреждены служебные автомобили полиции и скорой.

"Мы сразу перекрыли движение по автодороге, а пострадавших оперативно госпитализировали медики, которым патрульные обеспечили сопровождение в больницу", – отметил Билошицкий.

Предыстория событий

Ранее в Черниговской области российский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Удар пришелся рядом с дорогой, где находились водитель и две пассажирки. Все они получили травмы различной степени тяжести. На помощь пострадавшим прибыли полицейские и врачи, которые попали под повторный обстрел врага.