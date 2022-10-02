В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні: всі загинули

У неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
"Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули", - йдеться в повідомленні.
За його словами, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.
"Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки", - додав Чаус.
Оновлено 12.56. Як розповіли в поліції Чернігівській області, ввечері 1 жовтня надійшло повідомлення про те, що четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району поїхали автомобілем у невідомому напрямку і перестали виходити на зв’язок.
"Сьогодні вранці в лісовому масиві Чернігівського району було виявлено знищену вибухом автівку. Всі четверо людей в авто загинули", - констатували у відомстві.
Як повідомлялось, автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.
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