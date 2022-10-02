UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Чернігівській області авто з людьми підірвалось на міні: всі загинули

Фото: автомобіль із 4 людьми підірвався на міні у Чернігівській області (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 2 жовтня, в Чернігівській області автомобіль з людьми потрапив на міну. Загинули 4 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"Авто з 4 цивільними мешканцями області натрапило на міну у лісі поблизу Шестовиці. Усі загинули", - йдеться в повідомленні.

За його словами, люди проігнорували попереджувальні знаки, а також тимчасову заборону на відвідування лісів.

"Вкотре наголошую: в області проведене експрес-розмінування (поля, допомогосподарства, узбіччя біля магістралей), суцільне ж - займе роки", - додав Чаус.

Оновлено 12.56. Як розповіли в поліції Чернігівській області, ввечері 1 жовтня надійшло повідомлення про те, що четверо мешканців села Киїнка Чернігівського району поїхали автомобілем у невідомому напрямку і перестали виходити на зв’язок.

"Сьогодні вранці в лісовому масиві Чернігівського району було виявлено знищену вибухом автівку. Всі четверо людей в авто загинули", - констатували у відомстві.

Як повідомлялось, автомобіль "Укртелекому" підірвався на ворожій міні в Охтирському районі у Сумській області. Внаслідок вибуху одна людина загинула, троє поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область