RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черниговской области авто с людьми подорвалось на мине: все погибли

Фото: автомобиль с 4 людьми подорвался на мине в Черниговской области (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 2 октября, в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Погибли 4 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли", - говорится в сообщении.

По его словам, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов.

"В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс-разминирование (поля, дома, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы", - добавил Чаус.

Обновлено 12.56. Как рассказали в полиции Черниговской области, вечером 1 октября поступило сообщение о том, что четверо жителей села Киенка Черниговского района уехали на автомобиле в неизвестном направлении и перестали выходить на связь.

"Сегодня утром в лесном массиве Черниговского района была обнаружена уничтоженная взрывом машина. Все четыре человека в авто погибли", - констатировали в ведомстве.

Как сообщалось, автомобиль "Укртелекома" взорвался на вражеской мине в Ахтырском районе Сумской области. В результате взрыва один человек погиб, трое ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область