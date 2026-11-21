Российская малогабаритная крылатая ракета "Филин", способная преодолевать большие расстояния на сверхнизкой высоте, не достигла цели. Ее перехватила мобильная огневая группа пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Ракету перехватила мобильная огневая группа 105 пограничного отряда с помощью автоматизированного комплекса.

В ГНСУ отметили, что успешно поразить ракету удалось благодаря подготовке военнослужащих, слаженной работе и умению использовать современные технологии.

"Филин" принадлежит к классу малогабаритных дальнобойных ракет типа "земля – земля". Ее длина составляет около 3,5 метров.

Запуск осуществляется с наземной пусковой установки, а при полете ракета может двигаться на сверхнизкой высоте.

"Благодаря действиям пограничников еще одна российская ракета уничтожена, а ее удар по Украине - отвлечен. Технологии дают возможности. Но результат обеспечивают люди, умеющие ими пользоваться", - подчеркнули в пограничной службе.