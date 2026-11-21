Черниговские пограничники сбили российскую дальнобойную ракету "Филин"
Российская малогабаритная крылатая ракета "Филин", способная преодолевать большие расстояния на сверхнизкой высоте, не достигла цели. Ее перехватила мобильная огневая группа пограничников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Ракету перехватила мобильная огневая группа 105 пограничного отряда с помощью автоматизированного комплекса.
В ГНСУ отметили, что успешно поразить ракету удалось благодаря подготовке военнослужащих, слаженной работе и умению использовать современные технологии.
"Филин" принадлежит к классу малогабаритных дальнобойных ракет типа "земля – земля". Ее длина составляет около 3,5 метров.
Запуск осуществляется с наземной пусковой установки, а при полете ракета может двигаться на сверхнизкой высоте.
"Благодаря действиям пограничников еще одна российская ракета уничтожена, а ее удар по Украине - отвлечен. Технологии дают возможности. Но результат обеспечивают люди, умеющие ими пользоваться", - подчеркнули в пограничной службе.
Напомним, Россия начала применять против Украины новую крылатую ракету "Филин" в конце лета 2026 года.
В октябре Главное управление разведки обнародовало ее характеристики, интерактивную 3D-модель и информацию о составляющих на портале War&Sanctions.