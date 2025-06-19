На Чернігівщині ТЦК силою затримали чоловіка: що кажуть у військкоматі

"У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з відділів РТЦК та СП Чернігівщини", - йдеться у повідомленні.

Так, напередодні в мережі з’явилося відео, зняте на Чернігівщині, на якому двоє чоловіків у військовій формі силоміць заштовхують громадянина до автомобіля, при цьому один із них завдає йому удару по голові.

Як зазначили у ТЦК, за цим фактом призначено службове розслідування, щоб з’ясувати всі обставини інциденту, його причини та встановити відповідальних осіб.

За попередніми даними, військові намагалися перевірити військово-облікові документи в громадян. Один із них поводився провокативно, але згодом погодився поїхати до ТЦК. Після прибуття він поскаржився на біль у плечі та можливий перелом. Його доставили до лікарні, однак обстеження не підтвердило наявність травм.

З’ясувалося, цей чоловік перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Під час затримання він, за інформацією ТЦК, вдарив одного з військових у ногу та намагався втекти. Потерпілий є ветераном бойових дій, а удар прийшовся на поранену раніше ногу.

Керівництво обласного ТЦК та СП заявило, що не "підтримує перевищення повноважень з боку своїх працівників", але "засуджує порушення військового обов’язку та насильство щодо військовослужбовців".

У ТЦК наголосили, за результатами розслідування винних військових буде притягнуто до відповідальності. Водночас громадян закликають до взаємоповаги, стриманості та дотримання законів, аби уникати конфліктів і подібних ситуацій.