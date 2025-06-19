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В Черниговской области ТЦК силой задержали мужчину: что говорят в военкомате

Чернигов, Четверг 19 июня 2025 15:18
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В Черниговской области ТЦК силой задержали мужчину: что говорят в военкомате Фото: В Черниговской области расследуют возможное превышение полномочий военными ТЦК (facebook.com/ChernihivTCKtaSP
Автор: Ірина Глухова

В Черниговской области работники ТЦК силой задержали мужчину во время оповещения. В военкомате начали служебную проверку по данному факту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Черниговского областного ТЦК и СП.

"В сети распространяется видео, на котором зафиксировано вероятное превышение служебных полномочий с применением физической силы военнослужащими одного из отделов РТЦК и СП Черниговщины", - говорится в сообщении.

Так, накануне в сети появилось видео, снятое на Черниговщине, на котором двое мужчин в военной форме силой заталкивают гражданина в автомобиль, при этом один из них наносит ему удар по голове.

Как отметили в ТЦК, по данному факту назначено служебное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, его причины и установить ответственных лиц.

По предварительным данным, военные пытались проверить военно-учетные документы у граждан. Один из них вел себя провокационно, но впоследствии согласился поехать в ТЦК. По прибытии он пожаловался на боль в плече и возможный перелом. Его доставили в больницу, однако обследование не подтвердило наличие травм.

Выяснилось, этот человек находился в розыске за уклонение от мобилизации. Во время задержания он, по информации ТЦК, ударил одного из военных в ногу и пытался убежать. Пострадавший является ветераном боевых действий, а удар пришелся на раненую ранее ногу.

Руководство областного ТЦК и СП заявило, что "не поддерживает превышение полномочий со стороны своих работников", но "осуждает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих".

В ТЦК отметили, по результатам расследования виновные военные будут привлечены к ответственности. В то же время граждан призывают к взаимоуважению, сдержанности и соблюдению законов, чтобы избегать конфликтов и подобных ситуаций.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, на одном из сборных пунктов Киева во время формирования команд для отправки мобилизованных граждан в учебные центры произошли беспорядки. Чтобы стабилизировать ситуацию, на место прибыли правоохранители.

Ранее в сети распространялось видео, на котором мобилизованный в Киеве совершил попытку побега из авто ТЦК. Во время движения мужчина упал, из-за чего получил травмы и погиб.

Кроме того, в Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разгорелся скандал.

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Чернигов ТЦК
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