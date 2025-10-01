Чернігів та область закликали готуватися до тривалих відключень світла

У компанії зазначили, що саме через серйозне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в області почалися відключення світла.

"Робимо все можливе, щоб відновити електропостачання, проте ситуація складна. Будьте готові до тривалих відключень! Першими заживлюватимуться важливі об'єкти соціальної сфери. Тому заздалегідь просимо тих, у кого світло з'явиться першим, обмежити своє споживання. А всіх інших - набратися терпіння", - додали в "Чернігівобленерго".

Також там уточнили, що ворог використовує удари по енергетиці для тиску на цивільних. Від українців очікують скарг, протестів і паніки.

При цьому жителів Чернігівської області попросили не наближатися до енергооб'єктів під час російських атак.