Чернігів та область закликали готуватися до тривалих відключень світла

Ілюстративне фото: у Чернігівській області зникло світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти здійснили масовану атаку на енергооб'єкти України. У зв'язку з цим відключення світла в Чернігівській області можуть бути тривалими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго" в Telegram.

У компанії зазначили, що саме через серйозне пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури в області почалися відключення світла.

"Робимо все можливе, щоб відновити електропостачання, проте ситуація складна. Будьте готові до тривалих відключень! Першими заживлюватимуться важливі об'єкти соціальної сфери. Тому заздалегідь просимо тих, у кого світло з'явиться першим, обмежити своє споживання. А всіх інших - набратися терпіння", - додали в "Чернігівобленерго".

Також там уточнили, що ворог використовує удари по енергетиці для тиску на цивільних. Від українців очікують скарг, протестів і паніки.

При цьому жителів Чернігівської області попросили не наближатися до енергооб'єктів під час російських атак.

Удар по Славутичу

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти атакували підстанцію в Славутичі Київської області.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус попередив, що через таку атаку в низці населених пунктів Чернігівської області зникло світло.

Також "Чернігівводоканал" повідомив про проблеми з електропостачанням у Чернігові.

