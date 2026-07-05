Чернігів під атакою реактивних дронів

Вдень 5 липня Чернігів опинився під атакою ворожих реактивних дронів. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Кореспондент РБК-Україна повідомив, що у Чернігові пролунали вибухи. Сили ППО працюють по ворожих дронах
Тим часом Повітряні сили попереджають про групу реактивних дронів над Черніговом.
Також реактивні дрони фіксуються на Київщиною.
Нагадаємо, у ніч на 5 липня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, але є й влучання.
Також пізно ввечері в суботу, 4 липня, росіяни завдали серію ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхівку, критичну інфраструктуру та відомо про постраждалих.
У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Силам ППО вдалося збити 69 ворожих цілей.