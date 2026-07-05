Чернігів під атакою реактивних дронів

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 5 липня Росія атакувала Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, але є й влучання.