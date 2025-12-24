В Україні вперше запустили ШІ-відеоспостереження для безпеки: де запрацювали камери
У Чернігові почав працювати центр із сучасною системою відеоспостереження на базі українського програмного забезпечення. Вона використовує елементи штучного інтелекту та допоможе підвищити рівень безпеки в місті. Це перше в Україні комплексне рішення такого формату.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Чернігівської області у Facebook.
Відеоаналітика та реагування в реальному часі
Нова система охоплює ключові громадські простори, транспортні вузли та об’єкти інфраструктури. Вона дозволяє в режимі реального часу відстежувати ситуацію в місті, оперативно реагувати на правопорушення, надзвичайні події, а також координувати дії правоохоронних та екстрених служб.
За словами начальника ГУ Нацполіції в Чернігівській області Івана Іщенка, реалізація цього проекту має практичне значення для безпеки мешканців міста.
"Головним управлінням Нацполіції в Чернігівській області реалізовано цей великий проект, і я переконаний, що він принесе багато користі жителям міста, особливо в цей непростий час. Система відеоспостереження спрямована насамперед на підвищення рівня особистої безпеки чернігівців", - зазначив Іщенко.
400 камер у місті та 1500 - в області
У межах проекту в Чернігові встановили близько 400 камер відеоспостереження, зокрема з функціями розпізнавання облич та транспортних засобів. Загалом кількість камер у Чернігівській області зросла до 1500. Також змонтовано серверне обладнання та створено моніторинговий центр.
У поліції зазначають, що система дозволяє не лише фіксувати правопорушення, а й працювати на випередження.
У Чернігівській області кількість камер відеоспостереження зросла до 1500 штук (фото: Поліція Чернігівської області / Telegram)
Українське ПЗ та технологічна незалежність
Начальник Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України Олексій Григорович наголосив, що впровадження таких систем є важливим елементом формування безпечного середовища.
"Система побудована на програмному забезпеченні українського виробництва, що забезпечує технологічну незалежність, гнучкість у розвитку та можливість масштабування під потреби територіальних громад", - зазначив він.
За його словами, відеоаналітика підвищує якість ситуаційного моніторингу, дозволяє своєчасно виявляти ризики та ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.
Інструмент безпеки в умовах війни
Очільник Департаменту кримінального аналізу Нацполіції Роман Бутко підкреслив, що подібні системи є важливою складовою національної безпеки.
"Такі системи відеоспостереження - це інструмент, який не лише допомагає правоохоронним органам, а й забезпечує безпеку громадян в умовах війни", - сказав він.
Плани з масштабування
Відкриття центру стало першим із трьох етапів масштабного безпекового проекту. Поліція Чернігівщини планує надалі розширювати систему відеоспостереження як у місті, так і в інших громадах області.
