Стежитимуть за ухилянтами? Юристи пояснили, чи вплине відеомоніторинг на мобілізацію

Верховна Рада розглядатиме законопроект № 11031, який передбачає запровадження відеомоніторингу у публічних місцях. Система зможе ідентифікувати людей та громадський транспорт, й передавати дані про них правоохоронним органам.

РБК-Україна розпитало адвокатів, чи ловитимуть таким чином ухилянтів та як відеомоніториг вплине на процес мобілізації.

Чи вплине відеомоніторинг на процес мобілізації

Якщо ухвалять законопроект № 11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки", то за допомогою відеокамер, розміщених по всій Україні, зможуть стежити за громадянами у публічних місцях.

Це має підвищити рівень безпеки та допомогти правоохоронцям швидко знаходити злочинців. Втім, частина українців вважає, що таким чином будуть розшукувати ухилянтів.

"Громадяни переживають щодо впливу відеомоніторингу на процес мобілізації. Однак вважаю, такі речі пов’язувати недоречно, оскільки система відеонагляду спрямована на захист населення від правопорушення, тому якщо особа перебуває в розшуку через вчинення правопорушення, то її досить швидко буде виявлено та затримано", – каже адвокат Ярослав Хлівний.

При цьому адвокат Дмитро Франчук заявляє, що є певні підстави вважати, що систему відеоспостереження зможуть використовувати для затримання ухилянтів.

"Якщо система буде достатньо ефективною, тоді ідентифікувати людей на вулиці дійсно буде простіше. Однак, це порушує додаткові етичні питання щодо використання технологій для цілеспрямованого переслідування певної категорії громадян", – каже Франчук.

Чи доцільно запроваджувати відеомоніторинг під час воєнного стану

Єдина система відеомоніторингу здійснюватиме спостереження, окрім публічних місць, ще й за стратегічними об'єктами.

"Виникає питання про безпеку такої системи в умовах воєнного стану, під час якого заборонено знімати переміщення військових та військової техніки. Чи зможуть зберегти цю інформацію від витоку – відповісти неможливо, проте маємо надію, що автори законопроекту це врахували", – каже Хлівний.

Додамо, що за захист інформації із камер відеомоніторингу відповідатиме МВС. Дані зберігатимуть протягом 15 років.

"З огляду на умови сьогодення, такі заходи можуть зробити проживання у нашій країні безпечнішими. Однак, відкритим залишається питання терміну запровадження таких змін, а саме чи на часі саме зараз запроваджувати систему під час активних бойових дій", – вважає Хлівний.

Система відеомоніторингу зможе розпізнавати обличчя (фото ілюстративне: Freepik)

Як відеомоніторинг вплине на українців

Юристи наголошують, що багато країн світу вже мають досвід впровадження систем масового відеоспостереження. Однак, ефективність та наслідки таких систем можуть суттєво відрізнятися в залежно від конкретних умов. Найвідоміші приклади використання таких систем – у Китаї та Великій Британії.

Франчук вважає, що якщо цей закон буде ухвалений, то він може мати наступні наслідки: