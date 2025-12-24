В Украине впервые запустили ИИ-видеонаблюдение для безопасности: где заработали камеры

В Чернигове начал работать центр с современной системой видеонаблюдения на базе украинского программного обеспечения. Она использует элементы искусственного интеллекта и поможет повысить уровень безопасности в городе. Это первое в Украине комплексное решение такого формата.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение полиции Черниговской области в Facebook .

Видеоаналитика и реагирование в реальном времени

Новая система охватывает ключевые общественные пространства, транспортные узлы и объекты инфраструктуры. Она позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию в городе, оперативно реагировать на правонарушения, чрезвычайные события, а также координировать действия правоохранительных и экстренных служб.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Черниговской области Ивана Ищенко, реализация этого проекта имеет практическое значение для безопасности обитателей города.

"Главным управлением Нацполиции в Черниговской области реализован этот большой проект, и я убежден, что он принесет много пользы жителям города, особенно в это непростое время. Система видеонаблюдения направлена прежде всего на повышение уровня личной безопасности черниговцев", - отметил Ищенко.

400 камер в городе и 1500 - в области

В рамках проекта в Чернигове установили около 400 камер видеонаблюдения, в частности с функциями распознавания лиц и транспортных средств. В целом количество камер в Черниговской области возросло до 1500. Также смонтировано серверное оборудование и создан мониторинговый центр.

В полиции отмечают, что система позволяет не только фиксировать правонарушения, но и работать на опережение.

В Черниговской области количество камер видеонаблюдения выросло до 1500 штук (фото: Полиция Черниговской области / Telegram)

Украинское ПО и технологическая независимость

Начальник Департамента информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины Алексей Григорович отметил, что внедрение таких систем является важным элементом формирования безопасной среды.

"Система построена на программном обеспечении украинского производства, что обеспечивает технологическую независимость, гибкость в развитии и возможность масштабирования под нужды территориальных громад", - отметил он.

По его словам, видеоаналитика повышает качество ситуационного мониторинга, позволяет своевременно выявлять риски и принимать обоснованные управленческие решения.

Инструмент безопасности в условиях войны

Глава Департамента криминального анализа Нацполиции Роман Бутко подчеркнул, что подобные системы являются важной составляющей национальной безопасности.

"Такие системы видеонаблюдения - это инструмент, который не только помогает правоохранительным органам, но и обеспечивает безопасность граждан в условиях войны", - сказал он.

Планы по масштабированию

Открытие центра стало первым из трех этапов масштабного проекта по безопасности. Полиция Черниговской области планирует в дальнейшем расширять систему видеонаблюдения как в городе, так и в других громадах области.