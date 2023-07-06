Чернєв назвав тему першого засідання Ради Україна-НАТО

Зазначимо, що перше засідання у форматі Рада Україна-НАТО пройде 12 липня - у другий день саміту Альянсу у Вільнюсі. Чернєв зазначив, що ньому будуть обговорювати поточні безпекові питання та стратегічне бачення розвитку Альянсу, включаючи вступ України.

"Рада запрацює 11-12 липня на саміті у Вільнюсі, де відбудеться її перше засідання. Ми отримаємо всі ті ж права, що і член НАТО, крім права на застосування щодо нас ст. 5 Вашингтонського договору", - повідомив глава постійної делегації України у ПА НАТО.

За його словами, головну роль цього формату Україна вбачає у розробці та реалізації конкретних кроків та механізмів щодо повноцінного вступу держави до Альянсу.

Чернєв додав, що Рада Україна-НАТО - це орган, який буде приймати повноцінні рішення, такі самі, як і будь-яке засідання Альянсу. Там Україна матиме право ініціативи та голосу.

Рада Україна-НАТО

14 червня генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що партнери можуть домовитися про створення Ради Україна-НАТО. Цей формат прийде на заміну засіданням Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.

За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, формат підвищить статус відносин України та НАТО. Він також дозволить ініціювати зустрічі у будь-який час та відчинить двері для нових сфер співробітництва.

Більше про новий формат відносин України та Альянсу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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