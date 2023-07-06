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Чернєв про членство України в НАТО: основні дискусії - про механізм та терміни вступу

Фото: Єгор Чернєв, голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО (facebook.com/cherneve)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко

Країни-члени Північноатлантичного альянсу зараз сконцентровані на механізмі та термінах вступу у питанні членства України в НАТО.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова постійної української делегації у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, останніми місяцями він спостерігав позитивну динаміку щодо членства України в НАТО в позиції союзників.

Чернєв нагадав, що і сам генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв про підтримку євроатлантичної інтеграції України з боку всіх членів Альянсу.

"Тому сьогодні основні дискусії точаться навколо механізму та термінів інтеграції України. Сам факт такої необхідності вже ніхто не заперечує", - додав він.

Чиновник наголосив, що зараз наша країна наполягає на прискореному механізмі вступу до НАТО за прикладом Фінляндії.

"Проти членства України як такого сьогодні відкрито не виступає ніхто, але деякі країни мають питання щодо алгоритму вступу. Однак до завершення саміту (НАТО 11-12 липня - ред.) говорити про це не хотілося б, адже переговори та консультації продовжуються, і ми розраховуємо всіх переконати", - зазначив Чернєв.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 2008 року на саміті в Бухаресті країни-члени НАТО пообіцяли, що Україна стане членом Альянсу. Згодом жодної конкретики від них не звучало.

Зараз наша країна розраховує, що така ситуація зміниться на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі. Там Україну можуть офіційно запросити до вступу до Альянсу.

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