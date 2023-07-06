Чернев о членстве Украины в НАТО: основные дискуссии - о механизме и сроках вступления

Страны-члены Североатлантического альянса сейчас сконцентрированы на механизме и сроках вступления в вопросе членства Украины в НАТО.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава постоянной украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев.
По его словам, в последние месяцы он наблюдал позитивную динамику по членству Украины в НАТО в позиции союзников.
Чернев напомнил, что и сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о поддержке евроатлантической интеграции Украины со стороны всех членов Альянса.
"Поэтому сегодня основные дискуссии ведутся вокруг механизма и сроков интеграции Украины. Сам факт такой необходимости уже никто не отрицает", - добавил он.
Чиновник подчеркнул, что сейчас наша страна настаивает на ускоренном механизме вступления в НАТО по примеру Финляндии.
"Против членства Украины как такового сегодня открыто не выступает никто, но у некоторых стран есть вопросы по алгоритму вступления. Однако до завершения саммита (НАТО 11-12 июля - ред.) говорить об этом не хотелось бы, ведь переговоры и консультации продолжаются, и мы рассчитываем всех убедить", - отметил Чернев.
Напомним, в 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса. Позже никакой конкретики от них не звучало.
Сейчас же наша страна рассчитывает, что такая ситуация изменится на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Там Украину могут официально пригласить ко вступлению в Альянс.
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