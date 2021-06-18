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"Черная плесень" из Индии: эксперт рассказала, кто в зоне риска

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Киев, Пятница 18 июня 2021 14:36
"Черная плесень" из Индии: эксперт рассказала, кто в зоне риска Фото: в Индии эпидемия "черной плесени" (GettyImages)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Индии эпидемия мукормикоза, опасной инфекции, известной как "черный грибок" или "черная плесень". Эксперт рассказала, кто в зоне риска, чтобы заразиться.

Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина.

По ее словам, это заболевание встречается у людей с глубоким иммунодефицитом.

"Опасность в том, что, когда при лечении людей от COVID-19 им дают мощные стероидные гормоны, они могут вызвать иммунодефицит. Хотя риск появления этой плесени относительно низкий для общей популяции", - сообщила Виноград.

Этот грибок есть везде, но болеют им только люди, имеющие очень сильный иммунодефицит.

Напомним, в Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID.

Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.

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Индия COVID-19
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