ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Чорна цвіль" з Індії: експерт розповіла, хто в зоні ризику

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 14:36
"Чорна цвіль" з Індії: експерт розповіла, хто в зоні ризику Фото: в Індії епідемія "чорної цвілі" (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Індії епідемія мукормікозу, небезпечної інфекції, відомої як "чорний грибок" або "чорна цвіль". Експерт розповіла, хто в зоні ризику, щоб заразитися.

Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна.

За її словами, це захворювання зустрічається у людей з глибоким імунодефіцитом.

"Небезпека полягає в тому, що при лікуванні людей з COVID-19 вони отримують потужні стероїдні гормони, вони можуть викликати імунодефіцит. Хоча ризик появи цієї цвілі відносно низький для загальної популяції", - повідомила Виноград.

Цей грибок є скрізь, але хворіють ним тільки люди, які мають дуже сильний імунодефіцит.

Нагадаємо, в Індії виявили перший випадок "зеленого грибка" у перехворілого COVID.

Раніше стало відомо, що паралельно з COVID-19 в країні починається епідемія ще однієї хвороби-мукоромікозу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Індія COVID-19
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами