В Чермалыке дома мирных жителей попали под обстрелы, - ОБСЕ

Иллюстративное фото (facebook.com/pgoscesmm)

Хозяева домов находились дома, когда в их дома попали пули и снаряды

На юго-восточной окраине Чермалыка (Донецкая область) наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали повреждения в результате обстрелов домов мирных жителей. Как информирует РБК-Украина, об этом говорится в отчете СММ, опубликованном вечером 11 июня.

Отмечается, что наблюдатели видели два отверстия в одноэтажном доме - в северной внешней стене и в наружной оконной раме на той же стороне здания. Они также заметили, что пуля задела по касательной кучу кирпича, оставленную перед окном.

"По их оценке, все повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия. Женщина, которая представилась владелицей этого дома, сообщила членам патруля Миссии о том, что услышала огонь из стрелкового оружия, когда вечером 4 июня была дома вместе с мужем", - говорится в отчете.

Кроме того, в 60 м на юг от указанного дома, команда СММ видела отверстие в южной наружной стене сарая.

"По оценке наблюдателей, повреждения образовались недавно в результате огня из стрелкового оружия. Мужчина, который представился владельцем этого дома, сообщил о том, что слышал огонь из стрелкового оружия ночью 8 июня, когда был дома", - заявляет СММ.

Напомним, 16 июня 2019 года должен начаться процесс разведение сил в Станице Луганской при условии соблюдения полного прекращения огня.