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Черкасскую область не будут вводить в "красную" зону

Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины рекомендовало не вводить Черкасскую область в "красную" зону карантина. Пока регион будет находиться в "оранжевой" зоне.

Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко в Telegram.

"5 минут назад завершилась Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Минздрав рекомендовал не вводить Черкасскую область в "красную" зону - пока мы остаемся в "оранжевой"", - написал он.

Напомним, сегодня Черкасская область вошла в "красную зону" адаптивного карантина.

Кроме того, в Черкасской области рекомендовали ужесточить карантин, но областной центр заявил, что не будет закрывать заведения и непродовольственные магазины.

Добавим, что в понедельник, 22 марта, в Черкасской области ужесточили карантинные ограничения. Местные власти таким образом хотят исключить попадание региона в "красную" зону.

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