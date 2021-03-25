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Черкаську область не будуть вводити в "червону" зону

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України рекомендувало не вводити Черкаську область в "червону" зону карантину. Поки що регіон буде перебувати в "помаранчевій" зоні.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко в Telegram.

"5 хвилин тому завершилася Державна комісія ТЕБ та НС. МОЗ рекомендував не вводити Черкаську область в "червону" зону - поки ми залишаємося в "помаранчевій"", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Черкаська область увійшла в "червону зону" адаптивного карантину.

Крім того, в Черкаській області рекомендували посилити карантин, але обласний центр заявив, що не буде закривати заклади і непродовольчі магазини.

Додамо, що в понеділок, 22 березня, у Черкаській області посилили карантинні обмеження. Місцева влада таким чином хочуть виключити попадання регіону в "червону" зону.

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