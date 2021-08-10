ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкасской области житель села сорвал и сжег флаг Украины: ему грозит до 3 лет тюрьмы

Новина українською →
Черкассы, Вторник 10 августа 2021 17:09
В Черкасской области житель села сорвал и сжег флаг Украины: ему грозит до 3 лет тюрьмы Фото: флаг Украины сорвал и сжег житель села в Черкасской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области полиция задержала жителя села Глушки, который в ночь на 8 августа сорвал и сжег флаг Украины. Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По данным следствия, в ночь на 8 августа житель села Глушки 2002 года рождения отдыхал с компанией в деревне Петрушки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения молодой человек сорвал государственный флаг Украины с административного здания, бросил его на землю и поджог.

Полиция задержала мужчину. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) УК Украины.

Решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении в совершении преступления. Ему грозит штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фото: флаг Украины сорвал и сжег житель села в Черкасской области (ch.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкассы флаг Украины
NEWS
На Донбассе ранили трех украинских военных
На Донбассе ранили трех украинских военных
DAILY
Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Со щитом или на щите. Как менялась украинская армия за 30 лет Независимости