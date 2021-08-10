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У Черкаській області житель села зірвав і спалив прапор України: йому загрожує до 3 років в'язниці

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Черкаси, Вівторок 10 серпня 2021 17:09
У Черкаській області житель села зірвав і спалив прапор України: йому загрожує до 3 років в'язниці Фото: прапор України зірвав і спалив житель села в Черкаській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Черкаській області поліція затримала жителя села Глушки, який в ніч на 8 серпня зірвав і спалив прапор України. Молодій людині загрожує до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

За даними слідства, в ніч на 8 серпня житель села Глушки 2002 року народження відпочивав з компанією в селі Петрушки. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння молодий чоловік зірвав Державний Прапор України з адміністративної будівлі, кинув його на землю і підпал.

Поліція затримала чоловіка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) КК України.

Вирішується питання про повідомлення чоловікові про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.

Фото: прапор України зірвав і спалив житель села в Черкаській області (ch.npu.gov.ua)

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