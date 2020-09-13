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В Черкасской области задержали пилота, занимавшегося контрабандой

Хлыстунивка, Воскресенье 13 сентября 2020 13:41
В Черкасской области задержали пилота, занимавшегося контрабандой
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Черкасской области пограничники задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, который нарушал границу с Румынией в пределах Черновицкой области. Пилот занимался табачной контрабандой.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Мужчину оперативники задержали в населенном пункте Хлыстунивка. Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий.

"Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали. В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 "Нарушение правил международных полетов" Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пограничники задержали рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн долларов. Наркотики перемещались в контейнере с грузом бананов, который прибыл на судне из Эквадора.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве задержали двух наркодилеров и изъяли марихуаны на 15 млн гривен.

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