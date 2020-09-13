У Черкаській області затримали пілота, який займався контрабандою

Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

В Черкаській області прикордонники затримали пілота і вилучили надлегкий літак типу Zenith без бортового номера, який порушував кордон з Румунією у межах Чернівецької області. Пілот займався тютюновою контрабандою.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

Чоловіка оперативники затримали в населеному пункті Хлистунівка. Той якраз повернувся з Буковини, де в ніч з 11 на 12 вересня 4 рази залітав у повітряний простір сусідньої країни з метою переміщення тютюнових виробів.

"Всі факти протиправних дій пілота прикордонники задокументували. В діях пілота вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 334 "Порушення правил міжнародних польотів" Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн доларів. Наркотики переміщалися в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Еквадору.

Також РБК-Україна писало, що в Києві затримали двох наркодилерів і вилучили марихуани на 15 млн гривень.