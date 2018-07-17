В Черкасской области задержали мужчину, который продавал ртуть

Он хотел продать три килограмма ртути за 20 тыс. гривен

В городе Умань (Черкасская область) сотрудники Службы Безопасности Украины (СБУ) задержали мужчину, который хотел продать три килограмма ртути за 20 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, человек хотел продать одну из опаснейших веществ - ртуть металлическую. За баллон с почти тремя килограммами ртути он планировал получить 20 тыс. гривен.

Сообщается, что полицейские задержали продавцавозле одного из кафе Умани во время получения средств за химическое вещество.

Фото: изъятые средства и задержан

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 17 июля, в Киеве полицейского задержали на сбыте наркотиков.

Также, вчера на границе с Россией остановили перевозки 14 кг наркотиков.