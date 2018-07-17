У Черкаській області затримали чоловіка, який продавав ртуть
Він хотів продати три кілограми ртуті за 20 тис. гривень
У місті Умань (Черкаська область) співробітники Служби Безпеки України (СБУ) затримали чоловіка, який хотів продати три кілограми ртуті за 20 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Так, чоловік хотів продати одну з найнебезпечніших речовин - ртуть металеву. За балон з майже трьома кілограмами ртуті він планував отримати 20 тис. гривень.
Повідомляється, що поліцейські затримали продавця поблизу однієї із кавʼярень Умані під час отримання коштів за хімічну речовину.
"Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, у Києві поліцейського затримали на збуті наркотиків.
Також, вчора на кордоні з Росією зупинили перевезення 14 кг наркотиків.