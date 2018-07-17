У Черкаській області затримали чоловіка, який продавав ртуть

Він хотів продати три кілограми ртуті за 20 тис. гривень

У місті Умань (Черкаська область) співробітники Служби Безпеки України (СБУ) затримали чоловіка, який хотів продати три кілограми ртуті за 20 тис. гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Так, чоловік хотів продати одну з найнебезпечніших речовин - ртуть металеву. За балон з майже трьома кілограмами ртуті він планував отримати 20 тис. гривень.

Повідомляється, що поліцейські затримали продавця поблизу однієї із кавʼярень Умані під час отримання коштів за хімічну речовину.

Фото: вилучені кошти і затриманий

"Зловмиснику оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 321 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 липня, у Києві поліцейського затримали на збуті наркотиків.

Також, вчора на кордоні з Росією зупинили перевезення 14 кг наркотиків.