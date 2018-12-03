В Черкасской области задержали кассира, которая похитила деньги из почтового отделения

Иллюстративное фото (Security Service of Ukraine)

Женщина взяла из кассы 60 тыс. гривен

В Катеринопольском районе полиция задержала оператора почтовой службы, которая похитила 60 тыс. гривен из кассы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Черкасской области.

Как отмечается, женщина сама позвонила в полицию и сообщила о разбойном нападении. По ее словам, в отделение почтовой службы зашли двое неизвестных мужчин, которые угрожая оружием, забрали из кассы 60 тыс. гривен и скрылись в неизвестном направлении.

Однако, работая на месте происшествия и общаясь с женщиной, правоохранители обратили внимание на некоторые неточности в ее рассказе. После тщательной проверки стало понятно, что нападения на отделения не было, а средства она присвоила сама.

Сообщается, что впоследствии женщина призналась в содеянном. Она рассказала, что ей поступило сообщение о том, что она выиграла автомобиль, и чтобы забрать приз она должна внести определенную сумму средств. Несмотря на предупреждения родных, что так действуют мошенники, женщина приняла решение выполнять условия розыгрыша, а именно внести определенную сумму средств за авто. Не имея таких денег, она начала их брать из кассы отделения, но положить обратно не имела возможности, поэтому и придумала историю о нападении.

Пока полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лисянском районе Черкасской области полицейские задержали троих мужчин, которые совершили почти сто краж.