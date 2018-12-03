У Черкаській області затримали касира, яка викрала гроші поштового відділення

Ілюстративне фото (Security Service of Ukraine)

Жінка викрала з каси 60 тис. гривень

У Катеринопільському районі поліція затримала оператора поштової служби, яка викрала 60 тис. гривень із каси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Черкаської області.

Як зазначається, жінка сама зателефонувала до поліції та повідомила про розбійний напад. За її словами, до відділення поштової служби зайшло двоє невідомих чоловіків, які погрожуючи зброєю, забрали з каси 60 тис. гривень та зникли у невідомому напрямку.

Однак, працюючи на місці події та спілкуючись з жінкою, правоохоронці звернули увагу на деякі неточності в її розповіді. Після ретельної перевірки стало зрозуміло, що нападу на відділення не було, а кошти вона присвоїла сама.

Повідомляється, що згодом жінка зізналась у вчиненому. Вона розповіла, що їй надійшло повідомлення про те, що вона виграла автомобіль, і щоб забрати приз вона повинна внести певну суму коштів. Не зважаючи на попередження рідних, що так діють шахраї, жінка прийняла рішення виконувати умови розіграшу, а саме внести певну суму коштів за авто. Не маючи таких грошей, вона почала їх брати з каси відділення, проте покласти назад не мала змоги, тому і вигадала історію про напад.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лисянському районі Черкаської області поліцейські затримали трьох чоловіків, які скоїли майже сто крадіжок.