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В Черкасской области задержали трех мужчин, которые совершили почти сто краж

Новости » Происшествия    22.11.2018 - 21:26
В Черкасской области задержали трех мужчин, которые совершили почти сто краж
Фото: изъятое имущество (npu.gov.ua)

В основном злоумышленники похищали имущество из церквей и сельских советов

В Лисянском районе Черкасской области полицейские задержали трех мужчин, которые совершили почти сто краж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Банда грабила храмы, сельские советы и сельские офисы предприятий Лисянского, Жашковского, Монастырищенского, Маньковского, Христиновского и Уманского районов, а также на территории Киевской области. Правоохранители поймали злоумышленников "на горячем".

Полицейским в Лисянском районе сообщили, что трое неизвестных мужчин ночью проникли в одну из сельских церквей и вынесли оттуда ящик для пожертвований и некоторое имущество. Впоследствии полицейским удалось задержать злоумышленников во время ограбления еще одной церкви.

Задержанными оказались ранее судимые за кражи жители Жашкова. Мужчины передвигались на автомобиле, в салоне которого правоохранители обнаружили и изъяли похищенное в церкви и сельском совете имущество. Всего на счету злоумышленников - около ста эпизодов краж.

В настоящее время по месту жительства мужчин проводятся обыски. Открыт ряд уголовных производств по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

 
Фото: изъятое имущество (npu.gov.ua)

Напомним, недавно украинские полицейские задержали участников международной преступной организации, которые похищали ценности из банковских ячеек в разных странах. Только в Киеве они опустошили сейфы в 14 банках. Они также причастны к ограблениям сейфов в России, Молдавии, Македонии, Латвии, Узбекистане, Беларуси и Азербайджане.

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