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У Черкаській області під час пожежі у будинку загинули три людини

Село В'язівок, Середа 04 листопада 2020 12:19
У Черкаській області під час пожежі у будинку загинули три людини
Фото: пожежа в Черкаській області (ck.dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 4 листопада, у селі В'язівок Черкаської області у житловому будинку сталася пожежа. У результаті події загинули троє людей, серед них - дитина.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась близько 8:45 на вулиці Незалежності. По прибуттю рятувальники городищенської пожежно-рятувальної частини виявили у будинку тіла трьох загиблих. Попередньо серед них двоє літніх людей та дитина 2016 року народження.

Наразі на місці події працюють городищенські рятувальники, місцева пожежна команда із села В'язівок та мобільно-оперативна група управління. Зазначається, що о 09:30 вогонь локалізовано, однак ліквідація пожежі триває.

Фото: пожежа в Черкаській області (ck.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 29 жовтня в одній із багатоповерхівок Дніпра сталася пожежа. Тоді в результаті події постраждали двоє людей.

Крім того, 28 жовтня, у селі Новокрасне Одеської області сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку, у результаті якої загинули двоє дітей.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку, у результаті чого одна людина загинула, однак 17 вдалось евакуювати.

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