ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Черкаській області за добу померли троє пацієнтів з коронавірусом

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 17:51
У Черкаській області за добу померли троє пацієнтів з коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу виявили всього 1 новий випадок інфікування

У Черкаській області за минулу добу, 10 травня, померли троє пацієнтів з захворюванням на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку голови Черкаської обласної державної адміністрації Романа Боднара у Facebook.

За даними очільника ОДА, вчора в області було зафіксовано 3 летальні випадки коронавірусу. Так, в обласній лікарні померли 43-річний чоловік, який мав цукровий діабет та інсулінозалежність, 83-річна жінка з важкою формою інсульту та пневмонією, а також 72-річний чоловік з тяжким перебігом пневмонії.

"На сьогодні в області 15 летальних випадків: 13 - Черкаси, 1 - Умань, 1 - Кам’янка. Зараз на лікуванні 121 особа з лабораторно підтвердженими випадками COVID-19, на стаціонарному лікуванні - 21 особа. Одужали вже 206 черкащан", - розповів Боднар.

У Черкаській області за добу померли троє пацієнтів з коронавірусом

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області помер депутат місцевої сільської ради, у якого було діагностовано захворювання на коронавірус. Чоловік мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршило інфікування коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що за останню добу в Україні було зафіксовано 17 летальних випадків, пов'язаних з зараженням коронавірусом. Станом на сьогодні в країні нараховано 408 померлих з коронавірусом.

Теги Новини України Черкасская областьКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся