В Черкасской области сошли вагоны, поезда задержатся на пять часов: список

Сообщается, что грузовые вагоны сошли на перегоне перегоне Райгород - Каменка. В связи с этим на время восстановительных работ меняется маршрут следования поездов:

№731 Днепр - Киев

№41 Днепр - Львов

№790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий

Поезда будут временно курсировать через станцию ​​Помошная. Из-за смены маршрута время прибытия данных рейсов на конечные станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов: