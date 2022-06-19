В Черкасской области сошли вагоны, поезда задержатся на пять часов: список

В Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. В связи с этим поезда на Днепр, Кременчуг и Кропивницкий задержатся на пять часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что грузовые вагоны сошли на перегоне перегоне Райгород - Каменка. В связи с этим на время восстановительных работ меняется маршрут следования поездов:
Поезда будут временно курсировать через станцию Помошная. Из-за смены маршрута время прибытия данных рейсов на конечные станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.
Кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:
Напомним, ранее сообщалось, что в украинских поездах может появиться интернет, который будет работать через Starlink.
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