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В Черкасской области сошли вагоны, поезда задержатся на пять часов: список

Фото: несколько поездов опоздают из-за аварии в Черкасской области (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В Черкасской области два грузовых вагона сошли с рельсов. В связи с этим поезда на Днепр, Кременчуг и Кропивницкий задержатся на пять часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что грузовые вагоны сошли на перегоне перегоне Райгород - Каменка. В связи с этим на время восстановительных работ меняется маршрут следования поездов:

  • №731 Днепр - Киев
  • №41 Днепр - Львов
  • №790/792 Киев - Кременчуг, Кропивницкий

Поезда будут временно курсировать через станцию ​​Помошная. Из-за смены маршрута время прибытия данных рейсов на конечные станции сдвинется ориентировочно на 5 часов вперед.

Кроме того, по той же причине изменения коснутся и пригородных поездов:

  • № 6505 Знаменка - Шевченко сегодня ограничен до станции ​​Каменка;
  • №6508 Квитково - Знаменка будет курсировать в сообщении Квитково - Шевченко и Косари - Знаменка с отправкой последнего в 18:12;
  • № 6507 Знаменка - Квитково из Знаменки в 17:12 до ст. Косари, а Шевченко - Квитково в 20:30;
  • № 6510 Квитково - Знаменка отправкой в ​​18:21 до ст. Шевченко в 19:31.

Напомним, ранее сообщалось, что в украинских поездах может появиться интернет, который будет работать через Starlink.

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