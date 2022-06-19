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У Черкаській області зійшли вагони, поїзди затримаються на п'ять годин: список

Фото: кілька поїздів запізняться через аварію в Черкаській області (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Черкаській області два вантажних вагони зійшли з рейок. У зв'язку з цим поїзди на Дніпро, Кременчук і Кропивницький затримаються на п'ять годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що вантажні вагони зійшли на перегоні перегоні Райгород - Кам'янка. У зв'язку з цим на час відновлювальних робіт змінюється маршрут прямування поїздів:

  • №731 Дніпро - Київ
  • № 41 Дніпро - Львів
  • №790/792 Київ - Кременчук, Кропивницький

Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна. Через зміну маршруту час прибуття даних рейсів на кінцеві станції зрушиться орієнтовно на 5 годин вперед.

Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться і приміських поїздів:

  • № 6505 Знам'янка - Шевченка сьогодні обмежений до станції Кам'янка;
  • №6508 Квіткове - Знам'янка курсуватиме у сполученні Квіткове - Шевченка та Косарі - Знам'янка з відправкою останнього о 18:12;
  • № 6507 Знам'янка - Квіткове зі Знам'янки о 17:12 до ст. Косарі, а Шевченка - Квіткове о 20:30;
  • № 6510 Квіткове - Знам'янка відправкою о 18:21 до ст. Шевченка о 19:31.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських поїздах може з'явитися Інтернет, який буде працювати через Starlink.

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