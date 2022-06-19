У Черкаській області зійшли вагони, поїзди затримаються на п'ять годин: список

У Черкаській області два вантажних вагони зійшли з рейок. У зв'язку з цим поїзди на Дніпро, Кременчук і Кропивницький затримаються на п'ять годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що вантажні вагони зійшли на перегоні перегоні Райгород - Кам'янка. У зв'язку з цим на час відновлювальних робіт змінюється маршрут прямування поїздів:
Потяги тимчасово курсуватимуть через станцію Помічна. Через зміну маршруту час прибуття даних рейсів на кінцеві станції зрушиться орієнтовно на 5 годин вперед.
Крім того, з тієї ж причини зміни торкнуться і приміських поїздів:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в українських поїздах може з'явитися Інтернет, який буде працювати через Starlink.
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