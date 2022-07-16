В Черкаській області чутні вибухи під час повітряної тривоги
Ілюстраційне фото: в Черкаській області чутні вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
В Черкаській області очевидці повідомляють про звуки вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
В області оголошена повітряна тривога.
Мешканців закликають залишатися в укриттях.
Додамо, що наразі тривога оголошена в усіх регіонах України, окрім Херсонської області і Криму.
Нагадаємо, мер Івано-Франківська заявляв про ризик масованого ракетного удару по всій Україні.
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