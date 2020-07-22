В Черкасской области сгорел дотла пассажирский автобус

В Черкасской области вчера загорелся рейсовый автобус "Черкассы-Киев". Событие произошло в селе Песчаное на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, водитель почувствовал запах дыма и остановил автобус, после чего попытался самостоятельно ликвидировать пожар огнетушителем. После неудачных попыток, водитель вызвал пожарных.

На момент пожара в автобусе Temsa находились 9 пассажиров, все они самостоятельно покинули транспортное средство. Никто из пассажиров не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания в транспортном средстве стало замыкание электрической проводки. Автобус выгорел дотла.

Напомним, в марте в Кривом Роге автобус загорелся во время движения; в результате инцидента пострадали несколько человек.

Кроме того, сегодня два автомобиля сгорели в центре Киева; причины возникновения возгорания устанавливаются.