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В Черкасской области сгорел дотла пассажирский автобус

Черкассы, Среда 22 июля 2020 17:52
В Черкасской области сгорел дотла пассажирский автобус
Фото: пожар в автобусе (ck.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В салоне автобуса находились 9 пассажиров

В Черкасской области вчера загорелся рейсовый автобус "Черкассы-Киев". Событие произошло в селе Песчаное на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, водитель почувствовал запах дыма и остановил автобус, после чего попытался самостоятельно ликвидировать пожар огнетушителем. После неудачных попыток, водитель вызвал пожарных.

На момент пожара в автобусе Temsa находились 9 пассажиров, все они самостоятельно покинули транспортное средство. Никто из пассажиров не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания в транспортном средстве стало замыкание электрической проводки. Автобус выгорел дотла.

Напомним, в марте в Кривом Роге автобус загорелся во время движения; в результате инцидента пострадали несколько человек.

Кроме того, сегодня два автомобиля сгорели в центре Киева; причины возникновения возгорания устанавливаются.

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