У Черкаській області згорів дотла пасажирський автобус

Фото: пожежа в автобусі (ck.dsns.gov.ua)

В салоні автобусу перебувало 9 пасажирів

У Черкаській області вчора загорівся рейсовий автобус "Черкаси-Київ". Подія сталася у селі Піщане на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, водій відчув запах диму та зупинив автобус, після чого спробував самостійно ліквідувати пожежу вогнегасником. Після невдалих спроб, водій викликав пожежників.

На момент пожежі в автобусі Temsa перебували 9 пасажирів, всі вони самостійно покинули транспортний засіб. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Попередньо, причиною загоряння в транспортному засобі стало замикання електричної проводки. Автобус вигорів дотла.

Нагадаємо, у березні в Кривому Розі автобус загорівся під час руху; в результаті інциденту постраждали декілька людей.

Крім того, сьогодні два автомобілі згоріли у центрі Києва; причини виникнення загоряння встановлюються.