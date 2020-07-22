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У Черкаській області згорів дотла пасажирський автобус

Черкаси, Середа 22 липня 2020 17:52
У Черкаській області згорів дотла пасажирський автобус
Фото: пожежа в автобусі (ck.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

В салоні автобусу перебувало 9 пасажирів

У Черкаській області вчора загорівся рейсовий автобус "Черкаси-Київ". Подія сталася у селі Піщане на автодорозі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, водій відчув запах диму та зупинив автобус, після чого спробував самостійно ліквідувати пожежу вогнегасником. Після невдалих спроб, водій викликав пожежників.

На момент пожежі в автобусі Temsa перебували 9 пасажирів, всі вони самостійно покинули транспортний засіб. Ніхто з пасажирів не постраждав.

Попередньо, причиною загоряння в транспортному засобі стало замикання електричної проводки. Автобус вигорів дотла.

Нагадаємо, у березні в Кривому Розі автобус загорівся під час руху; в результаті інциденту постраждали декілька людей.

Крім того, сьогодні два автомобілі згоріли у центрі Києва; причини виникнення загоряння встановлюються.

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Новини України пожежаавтобусЧеркасская область
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