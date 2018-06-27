В Черкасской области СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста

Убийство предотвратили с помощью его имитации

В Черкасской области сотрудники СБУ предупредили с помощью имитации преступления заказное убийство общественного активиста и еще двух человек, которые отстаивали права крестьян в одном из районов Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"...оперативники спецслужбы установили, что заказчиком убийств является бизнесмен из Киева. У его семьи есть в Черкасской области земельный бизнес с паями местных жителей. Крестьяне выражали недовольство условиями сотрудничества и требовали увеличить плату за паи", - говорится в сообщении.

Злоумышленник заказал убийство трех граждан: представителя общественного объединения "Самооборона майдана в Черкасской области" и волонтера АТО, а впоследствии - председателя одного из сельских советов района и ее близкого родственника.

"Правоохранители задокументировали встречу заказчика с киллером, который сообщил правоохранителям о подготовке преступления и согласился сотрудничать со следствием. На ней коммерсант озвучил фамилии будущих жертв, предоставил дополнительные инструкции по их ликвидации, обсудил сроки и порядок выполнения заказа", - сообщают в СБУ.

Правоохранители имитировали убийство активиста и отправили заказчику фотографии "убитого". Злоумышленника задержали при передаче 15 тысяч долларов за содеянное "убийство".

Также правоохранители предупредили осуществления выстрела из ручного противотанкового гранатомета в частный дом одного из сельских председателей района.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что СБУ предупредила заказное убийство херсонского бизнесмена.