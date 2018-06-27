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У Черкаській області СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 18:49
Фото: гроші за замовне вбивство (ssu.gov.ua)
Фото: гроші за замовне вбивство (ssu.gov.ua)

Вбивство попередили за допомогою його імітації

У Черкаській області співробітники СБУ попередили через імітацію замовне вбивство громадського активіста та ще двох осіб, які відстоювали права селян в одному із районів Черкащини. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"...оперативники спецслужби встановили, що замовником вбивств є бізнесмен з Києва. Його родина має у Черкаській області земельний бізнес з паями місцевих мешканців. Селяни висловлювали незадоволення умовами співпраці та вимагали збільшити плату за паї", - йдеться у повідомленні.

Зловмисник замовив вбивство трьох громадян: представника громадського об’єднання "Самооборона майдану Черкаської області" та волонтера АТО, а згодом - голови однієї із сільських рад району та її близького родича.

"Правоохоронці задокументували зустріч замовника з кілером, який повідомив правоохоронців про підготовку злочину та погодився співпрацювати зі слідством. На ній комерсант озвучив прізвища майбутніх жертв, надав додаткові інструкції щодо їхньої ліквідації, обговорив терміни та порядок виконання замовлення", - повідомляють у СБУ.

Правоохоронці зімітували вбивство активіста та надіслали замовнику фотографії "вбитого". Зловмисника затримали при передачі 15 тисяч доларів за скоєне "вбивство".

Також правоохоронці попередили здійснення пострілу із ручного протитанкового гранатомета у приватний будинок одного із сільських голів району. 

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що СБУ попередила замовне вбивство херсонського бізнесмена.

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Теги публікації: Служба безпеки України, Черкасская область, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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