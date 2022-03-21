В Черкасской области разрешили продавать алкоголь, но есть ограничения

В Черкасской области начиная с 21 марта запрещено продавать алкоголь только с 20.00 до 8.00. Отмечается, что в остальное время - разрешено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Черкасской ОГА Игоря Табуреця.