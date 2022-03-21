У Черкаській області дозволили продавати алкоголь, але є обмеження

У Черкаській області починаючи з 21 березня заборонено продавати алкоголю лише із 20.00 до 8.00. Зазначається, що у решта часу - дозволено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОДА Ігора Табуреця.
Зазначається, що рішення ухвалене задля забезпечення стабільної роботи підприємств галузі, збільшення надходжень до бюджету від сплати податків і зменшення частки продажу нелегальної продукції.
Також командири військових частин та інших військових формувань, що дислоковані на території області, зобов’язані вжити всіх заходів для недопущення вживання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами.
Окрім того, у кермувальників з признаками алкогольного сп'яніння й далі будуть вилучати автомобілі на потреби армії.
Раніше ми повідомляли, що у Львівській області ввели заборону на продаж алкоголю в нічний час.
Також ми писали, що у Волинській області завтра відновлять виробництво та продаж пива.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!