В Черкасской области при пожаре погибли три человека, из них двое детей

Пожар произошел 27 марта в селе Белозерье Черкасского района в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. В результате пожара пожилая женщина и двое детей получили отравление продуктами горения.

"После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 рождения", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

"По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - добавили спасатели.