У Черкаській області під час пожежі загинули три людини, з них двоє дітей

Пожежа сталася 27 березня в селі Білозір'я Черкаського району в одному з будинків на вулиці Богдана Хмельницького. В результаті пожежі літня жінка і двоє дітей отримали отруєння продуктами горіння.

"Після тривалих реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги, медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка і дві дівчинки 2015 і 2017 народження", - повідомили в ДСНС.

Пожежу було ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.

"За попередніми даними, причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення", - додали рятувальники.