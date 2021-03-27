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В Черкасской области при пожаре погибли три человека, из них двое детей

Новина українською → Белозерье, Суббота 27 марта 2021 11:52
В Черкасской области при пожаре погибли три человека, из них двое детей Фото: пожар произошел в селе Белозерье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Игорь Литвиненко

В Черкасской области в результате пожара в жилом доме погибли три человека, из них двое детей. Причиной возгорания могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел 27 марта в селе Белозерье Черкасского района в одном из домов на улице Богдана Хмельницкого. В результате пожара пожилая женщина и двое детей получили отравление продуктами горения.

"После длительных реанимационных мероприятий работниками скорой медицинской помощи, медики констатировали смерть. Погибшими оказались 68-летняя женщина и две девочки 2015 и 2017 рождения", - сообщили в ГСЧС.

Пожар был ликвидирован на площади 5 квадратных метров.

"По предварительным данным, причина пожара нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления", - добавили спасатели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 8 марта произошел пожар в бане. Тогда погибли три человека.

Также сообщалось, что днями в Одессе во время тушения пожара в частном двухэтажном доме погиб спасатель.

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