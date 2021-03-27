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У Черкаській області під час пожежі загинули три людини, з них двоє дітей

Новость на русском → Білозір'я, Субота 27 березня 2021 11:52
У Черкаській області під час пожежі загинули три людини, з них двоє дітей Фото: пожежа сталася у селі Білозір'я (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ігор Литвиненко

В Черкаській області в результаті пожежі в житловому будинку загинули три людини, з них двоє дітей. Причиною загоряння могло стати порушення правил експлуатації пічного опалення.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталася 27 березня в селі Білозір'я Черкаського району в одному з будинків на вулиці Богдана Хмельницького. В результаті пожежі літня жінка і двоє дітей отримали отруєння продуктами горіння.

"Після тривалих реанімаційних заходів працівниками швидкої медичної допомоги, медики констатували смерть. Загиблими виявилися 68-річна жінка і дві дівчинки 2015 і 2017 народження", - повідомили в ДСНС.

Пожежу було ліквідовано на площі 5 квадратних метрів.

"За попередніми даними, причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення", - додали рятувальники.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві 8 березня стався пожежа в лазні. Тоді загинули три людини.

Також повідомлялося, що днями в Одесі під час гасіння пожежі в приватному двоповерховому будинку загинув рятувальник.

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