В Черкасской области подозревают руководителя предприятия в присвоении 2,5 млн гривен

В Черкасской области директор общества с ограниченной ответственностью подозревают в завладении деньгами из бюджета в сумме около 2 млн 472 тыс. гривен, которые были выделены на ремонт дорог. Как передает РБК-Украина об этом сообщает прокуратура Черкасской области.

Следствие установило, что в 2018 году общество выполняло ремонтные работы на дорогах. Руководитель общества привлек в качестве посредника фиктивную фирму, приобрел и использовал при заключении дорожного покрытия асфальтобетонную смесь низшего класса и стоимости, чем это предусмотрено в проектной документации.

При этом в актах выполненных работ были указаны заведомо ложные сведения об использовании смеси. Как результат - директор общества незаконно завладел деньгами местного бюджета.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что досудебное расследование в уголовном производстве проводит следственное управлением Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Оперативное сопровождение обеспечивает СБУ.

Напомним, в феврале 2020 году в Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн грн, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город.