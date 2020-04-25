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У Черкаській області підозрюють керівника підприємства у привласненні 2,5 млн гривень

Новини » Економіка     25.04.2020 - 06:39
У Черкаській області підозрюють керівника підприємства у привласненні 2,5 млн гривень
Фото: ремонт доріг (РБК-Україна)

Гроші були виділені на ремонт доріг

У Черкаській області директора товариства з обмеженою відповідальністю підозрюють у заволодінні грошима з бюджету в сумі близько 2 млн 472 тис. гривень, які були виділені на ремонт доріг. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Слідство встановило, що у 2018 році товариство виконувало ремонтні роботи на дорогах. Керівник товариства залучив як посередника фіктивну фірму, придбав і використав при укладенні дорожнього покриття асфальтобетонну суміш нижчого класу та вартості, ніж це передбачено в проектній документації.

При цьому в актах виконаних робіт були вказані завідомо неправдиві відомості про використання суміші. Як результат - директор товариства незаконно заволодів грошима місцевого бюджету.

У прес-службі прокуратури зазначили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управлінням Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Оперативний супровід забезпечує СБУ.

Нагадаємо, у лютому 2020 році у Кривому Розі правоохоронці викрили посадових осіб, які привласнили майже 29 млн грн, виділених з міського бюджету для капітального ремонту дороги в місто.

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